Bernardo Martins, Raimundo Quintal e Miguel Silva Gouveia em palestra sobre o 25 de Abril

A Escola Secundária de Francisco Franco promove, no próximo dia 24 de Janeiro, pelas 15h15, na sua sala de sessões, uma palestra/debate dedicada a celebrar o 25 de Abril. Bernardo Martins, Raimundo Quintal e Miguel Silva Gouveia são os oradores convidados para falar de factos históricos, problemas e desafios dos últimos 50 anos.

O evento é organizado pelo projecto da escola 'Educação, Cidadania e Democracia para o século XXI', em colaboração com os grupos disciplinares e Filosofia e História, e contará com a presença de professores e alunos. O objectivo passa por transmitir "muito do que simboliza o acontecimento histórico do 25 de Abril de 1974 e o seu valor/peso na transição para a democracia em Portugal, mas também compreender a evolução democrática do nosso país e região no último meio século".

Os oradores:

– Bernardo Martins (ex-dirigente partidário, deputado na ALRAM e presidente da Câmara Municipal de Machico, e recentemente Doutorado pela UMa com a tese “O 25 de Abril na Madeira: tensões sociais e políticas à luz da imprensa regional”);

– Raimundo Quintal (Licenciado e Doutorado em Geografia pela ULisboa, autor de diversos documentários, livros e artigos nas áreas da Ecologia, Biogeografia e Educação Ambiental e vereador com os pelouros do Ambiente, Educação e Ciência na Câmara Municipal do Funchal entre 1994 e 2002, para além de investigador no Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, na ULisboa);

– e Miguel Silva Gouveia (ex-presidente e actual vereador na Câmara Municipal do Funchal, engenheiro eletrotécnico e de computadores formado pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa [e com uma pós-graduação em Gestão de Empresas], e mais recentemente Presidente do Conselho Fiscal do Club Sport Marítimo, mandato 2023-2027).