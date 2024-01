Miguel Iglésias, Sofia Canha e Madalena Nunes na lista do PS-M às Nacionais

O presidente do Partido Socialista da Madeira, Paulo Cafôfo, conduziu, esta quinta-feira, a reunião da Comissão Política Regional do Partido Socialista da Madeira que aprovou, por unanimidade, a lista de candidatos a deputados pelo círculo eleitoral da Madeira às Eleições para a Assembleia da República que decorrerão no próximo dia 10 de Março.

Esta é uma lista renovada, que espelha a grande qualidade e disponibilidade de quadros no Partido Socialista. Aliamos a experiência política e profissional, com a dinâmica e a vitalidade de gente mais nova mas já com provas dadas na sociedade, unidos por esta ideia de serviço público aos madeirenses e à Região, pessoas que lutam e acreditam nas causas em que se envolvem. Será assim porque a Madeira é a nossa causa, e é pela Madeira que aqui estamos Paulo Cafôfo, líder do PS-Madeira

Assim, conforme o DIÁRIO já tinha avançado hoje na sua edição impressa, a lista agora aprovada é encabeçada por Paulo Cafôfo, presidente do PS-Madeira, e seguem-se Miguel Iglésias, actual deputado na Assembleia da República e ex-líder parlamentar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Sofia Canha, autarca na Calheta e deputada na ALRAM, entre 2015 e 2023, Madalena Nunes, actual deputada municipal no Funchal e que foi também vereadora no executivo de Paulo Cafôfo no Funchal, entre 2014 e 2021, com o pelouro das áreas sociais.

A fechar a lista de candidatos efectivos há espaço também para duas vozes jovens: Carlos Coelho, presidente da Assembleia Municipal da Ponta do Sol e deputado na ALRAM, de 2019 a 2023, e Ana Vale, de 21 anos, estudante universitária e activista climática, que aos 17 anos organizou uma das primeiras manifestações pelo clima na Região.

Concretiza-se assim a anunciada renovação com quadros de qualidade, numa lista paritária, com três homens e três mulheres nos lugares efectivos, seis mulheres e cinco homens se incluímos os suplentes..

Esta foi a primeira reunião deste órgão do PS-Madeira cuja nova composição resulta da eleição dos órgãos do partido na Comissão Regional que se realizou na passada terça-feira. As eleições legislativas decorrerão no dia 10 de Março.