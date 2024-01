Turistas arriscam fazer levada com chuva torrencial

Duas mulheres, de nacionalidade estrangeira, com 23 e 28 anos, arriscaram, mesmo com aviso laranja para precipitação, fazer uma caminhada na Levada do Bom Sucesso, no Funchal.

O 'passeio' acabou por correr mal, pois devido às chuvas fortes precisaram pedir a intervenção dos bombeiros para conseguir sair do local.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para a ocorrência, mobilizando para o local 16 elementos, entre eles a Equipa de Resgate em Montanha, apoiados por quatro viaturas.

As turistas tiveram de ser transportadas de maca devido a exaustão e hipotermia.

Serão transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde vão receber tratamento médico especializado.