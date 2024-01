Percursos pedestres encerrados devido ao mau tempo na Madeira

Na sequência dos avisos meteorológicos emitidos para esta terça-feira, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza decidiu encerrar todos os percursos pedestres na Madeira por questões de segurança.

“Não é aconselhado circular nas áreas montanhosas e no espaço florestal enquanto se mantiverem em vigor os alertas emitidos. Informa-se, também, que o caminho florestal que faz a ligação entre a Eira do Serrado e o Pico do Areeiro estará encerrada”, acrescentou o IFCN.