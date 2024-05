Nacional alcança quinta subida à I Liga

O Nacional está de regresso à I Liga três anos depois da despromoção de 2021. Pela mão do jovem treinador Tiago Margarido, de 35 anos, os alvinegros asseguram a presença no escalão principal do futebol português em 2024/2025.

Tiago Margarido foi aposta da direcção alvinegra para esta temporada e com os frutos à vista. Há um ano, por esta altura, o Nacional lutava para não descer à Liga 3, mas neste momento festeja a subida à I Liga. De resto, o Nacional é, neste momento, o líder da II Liga, mas o Santa Clara só entra em campo às 14 horas, para defrontar, fora, o Mafra.

Caso a equipa dos Açores não ganhe, é certo que os alvinegros entram na derradeira jornada à frente do campeonato. Mesmo que o Santa Clara ganhe e recupere a liderança, os alvinegros vão para a 34.ª ronda ainda com possibilidades de chegar ao título de campeão da II Liga, que já conquistou em 2018.

1988: a primeira subida

A primeira vez que o Nacional festejou a subida ao convívio dos grandes foi a 15 de Maio de 1988. Numa altura em que a II Divisão tinha um formato diferente, com três séries, os alvinegros foram os segundos melhores da zona sul, suficiente para subir. A vitória (1-0) no ‘pelado’ de Samora Correia, a cinco jornadas do fim, garantiu a promoção à I Divisão, pela mão de Paulo Autuori, jovem treinador brasileiro, numa altura em que Nélio Mendonça era o presidente do clube.

2002: o regresso à I Liga

A equipa alvinegra ficaria na I Divisão até 1991. Desceu nesse ano e atravessou longo período nos escalões secundários, chegando mesmo a jogar na II B. José Peseiro conduziu o Nacional do então terceiro escalão do futebol português à I Liga, já com Rui Alves como presidente. A 5 de Maio de 2002 a equipa madeirense regressou à divisão maior, com uma vitória na Choupana, por 2-0, diante do Felgueiras.

Festa em 2018 e 2020

As outras subidas do Nacional à I Liga foram em 2017/2018, com Costinha no comando técnico e com o título de campeão da II Liga, e em 2019/2020, pela mão de Luís Freire, numa temporada que não chegou ao fim devido à pandemia de covid-19. Mas a equipa alvinegra ocupava o 1.º lugar no momento em que a competição foi dada por terminada, garantindo, assim, a promoção. O Nacional acabaria por descer um ano depois.

Agora, três anos depois, os alvinegros estão de regresso à I Liga, depois do triunfo deste domingo, por 3-2, em Tondela, beneficiando, também, do empate (0-0) do AVS na visita ao Leixões.