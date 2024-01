Parque Ecológico do Funchal com renovado centro interpretativo

O renovado Centro de Recepção e Interpretação do Parque Ecológico do Funchal reabre, a partir de hoje, ao público, com novas valências, depois de uma intervenção que acendeu aos 290 mil euros.

Este emblemático espaço, junto à Ribeira das Cales, no portão Sul do Parque, assegura a recepção dos visitantes e disponibiliza informação sobre o património natural desta área verde da cidade do Funchal, ao mesmo tempo que disponibiliza elementos para orientação dos visitantes nos vários percursos que ali existem.

O Centro foi dotado de novos equipamentos, nomeadamente mobiliário e meios audiovisuais e informáticos, pelo que se tornou num espaço mais interactivo, com mais informação e mais acolhedor para os visitantes.

As obras de requalificação do edifício que vêm a ser executadas desde 2022, tiveram em conta critérios de eficiência energética e de sustentabilidade.

O investimento de quase 300 mil euros contou com apoios comunitários, através do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM) e do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), na ordem de 85%. Do Orçamento Regional vieram outros 15%.

Mas há mais iniciativas na agenda desta quarta-feira, Dia Internacional da Educação:

- 9 horas - reunião plenária do parlamento madeirense, onde, entre outros assunto, será retomada a apreciação na generalidade do projecto de decreto legislativo regional, da autoria do PS, intitulado ‘Altera o Decreto Legislativo Regional n.º 24/2022/M, de 19 de dezembro, que estabelece o regime jurídico dos percursos pedestres da Região Autónoma da Madeira’.

- 9h15 – Hub Azul Madeira promove encontro de promoção de redes de trabalho entre um conjunto de startups ligadas ao mar. A sessão de abertura decorrerá nas instalações da APRAM. Os demais trabalhos vão decorrer na Universidade da Madeira.

- 9h30 – o Centro Cultural e de Investigação do Funchal recebe a primeira reunião de parceiros da Estratégia Municipal para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (EPSSA), promovida pela Câmara Municipal do Funchal.

- 10 horas – cerimónia de recepção do pelotão da Zona Militar da Madeira que integrou a 3ª Força Nacional Destacada que esteve na Roménia no 2.º semestre de 2023. Esta iniciativa terá como momento alto a entrega da imagem de Nossa Senhora do Monte que acompanhou o pelotão madeirense.

- 11 horas – no âmbito da Campanha de Natal da Missão Continente, será feita a entrega cheques solidários “A ajuda mora ao lado”.

- 15h15 – a Escola Secundária Francisco Franco vai debater ‘50 anos de Liberdade: memórias do 25 de Abril e futuro’. Vão participar neste debate Raimundo Quintal, Miguel Silva Gouveia e Bernardo Martins.

- 15h30 - reunião da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

- 16 horas - Conferência sobre Violência Doméstica e Pobreza no Ensino Superior, na sala de actos, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira.

- 18 horas – a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos promove uma sessão pública de esclarecimento do Decreto-Lei n.º 10/2024, que será transmitida no canal do Youtube da Ordem dos Arquitectos. Após a transmissão será feito um debate sobre as alterações do regime jurídico da urbanização e da edificação, na sede da Secção Regional, à Rua dos Netos.

Efemérides

1803 - É criada a Junta da Administração dos Fundos e Juros dos Reais Empréstimos portugueses, junta do crédito público.

1821 - Começa, no Palácio das Necessidades, a sessão preparatória das Cortes Constituintes, encarregadas de redigir a Constituição de 1822.

1907 - O britânico Baden-Powell organiza o primeiro grupo de escuteiros.

Foto DR

1924 - A cidade de Petrogrado, antiga São Petersburgo, na Rússia, passa a designar-se Leninegrado em homenagem ao fundador da URSS.

1965 - Morre, aos 95 anos, Winston Leonard Spencer Churchill, Winston Churchill, estadista britânico, por duas vezes primeiro-ministro, Prémio Nobel da Literatura em 1953.

Em 1950, Winston Churchill esteve na Madeira. , Foto DR

1966 - Um avião de passageiros das linhas aéreas indianas, em voo para Nova Iorque, choca com o Monte Branco, nos Alpes. Morrem 177 pessoas.

1984 - O Governo português aprova a proposta de Lei para a despenalização do aborto.

1993 - No XI Congresso, o CDS acrescenta a designação Partido Popular.

2005 - O primeiro caso de transmissão do vírus da gripe das aves entre humanos é admitido por investigadores na revista norte-americana New England Journal of Medicine.

Foto DR

2016 - Marcelo Rebelo de Sousa vence as eleições Presidenciais com 52,0% dos votos.

2018 - A justiça brasileira ratifica a condenação por corrupção passiva do ex-Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, (2003-2010), por corrupção e branqueamento de capitais.

2020 - Confirmados em França os primeiros dois casos de coronavírus na Europa, ambos importados.

Foto DR/Arquivo

2020 - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, formalizam o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia.

2021 - Eleições presidenciais em Portugal: Marcelo Rebelo de Sousa é reeleito.

2022 - Os países da NATO colocam forças em alerta e enviam navios e aviões de combate para reforçar a defesa na Europa Oriental contra a atividade militar russa nas fronteiras da Ucrânia. Os Estados Unidos colocam cerca de 8.500 militares em alerta máximo, prontos para serem mobilizados pela NATO, se necessário, face ao aumento de receios de uma invasão da Ucrânia pela Rússia.

Foto DR

