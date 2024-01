A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresentou hoje mais um concerto com a 'Madeira Camerata', que encheu o Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, uma iniciativa integrada no projecto 'Parlamento mais Perto' da ALRAM, que assim se associa à Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora da OCM.

Em destaque esteve um solista madeirense, Márcio Faria, que mostrou os seus dotes musicais com o acordeão, tendo interpretado, acompanhado pela 'Madeira Camerata', obras dos compositores alemães Johann Pachelbel, Bach e Händel, do arménio Komitas e do argentino Astor Piazzolla.

"Foi mais um concerto regular da nossa temporada, pela Madeira Camerata, com um solista madeirense que pela primeira vez se juntou à nossa estrutura artística", contou Norberto Gomes, director artístico da OCM.

"Márcio Faria foi excelente na interpretação a solo da obra de Piazzolla e o público recebeu-o com ovação", contou. "O público aderiu em massa tendo havido a necessidade de aumentar a lotação da sala", confessa.

O responsável referiu ainda que "foi um concerto extraordinário onde tivemos uma animada e calorosa moldura humana a apreciar todo o repertório apresentado", realçou, salientando ainda que "foi extremamente gratificante ver que além dos turistas tivemos muitos madeirenses e um grupo considerável de jovens alunos do Conservatório - Escola das Artes da Madeira".

Ver Galeria

Norberto Gomes concluiu que "é com imensa alegria e gratidão que sentimos o prazer que o público nutre nas apresentações tanto da Orquestra Clássica da Madeira como dos grupos que dela emergem", notoriamente satisfeito por mais este sucesso.