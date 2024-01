Câmara de Lobos mudou. Este foi a tónica principal do presidente do município. Pedro Coelho considera que a estratégia política alterou o paradigma. Disse-o na cerimónia do aniversário da freguesia.

Realçou que nos últimos 10 anos a autarquia ajudou a comparticipar em mais de 1,3 milhões de euros, divididos em respectivas fatias que corresponderam aos contratos interadministrativos ou referentes à comparticipação da parte não financiada das empreitadas que executamos.

Em comparação com a fatia de Estado, com 1,6 milhões de euros, a autarquia ficou apenas 300 mil euros.

“Muito tem sido feito na localidade”, mas vincou que fruto do desenvolvimento existem “dores” próprias de quem progride.

A autarquia prepara-se para aprovar mais um investimento imobiliário de habitação colectiva. Serão mais de 130 fogos para reter os casais, a juventude..

Pedro Coelho que estará de saída para São Bento não tem dúvidas que o município continuará na senda do desenvolvimento.

Não esqueceu o “bicho” referindo-se ao vírus covid-19, muito menos a cerca sanitária considerando que os câmara-lobenses foram “maltratados”.

Acabou dando vivas.