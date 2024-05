Enchente no segundo dia do Spring Festival em Jersey

O Spring Festival começou ontem na capital da Ilha do Canal e termina na próxima segunda-feira no qual muitas famílias de emigrantes madeirenses aproveitam para se encontrar.

Hoje o recinto voltou a encher no Jardins de La Mer, em Saint Helier onde estão montadas alguns barracas de comes e bebes e na qual a gastronomia tradicional madeirense é especialidade. O evento conta com a participação de vários artistas madeirenses e de artistas residentes em Jersey e ainda do Grupo Folclore Madeirense de Jersey. O Spring Festival é organizado pelo Comité da geminação entre as cidades do Funchal e Saint Helier, liderado pelo conselheiro das Comunidades Madeirenses, João Carlos Nunes.

Este ano o festival conta com a participação dos artistas que vieram directamente da Madeira, Marcio Amaro, Geraldo Coelho e Paulo Félix. Também irão subir ao palco os artistas residentes em Jersey, Carlos Rodrigues, Venâncio Costa, Fill Vieira e Idalina Andrade. O Spring Festival acontece este ano novamente e muito se deve o apoio O responsável pelo festival, o madeirense João Carlos Nunes, disse que “o objectivo deste festival é promover a cultura portuguesa, as nossas tradições e a gastronomia junta da comunidade. É desta forma que promovemos o encontro entre os emigrantes e não só e vamos acompanhando os eventos que acontecem por esta altura na Madeira e no continente, como são a festa da flor e o do 1 de Maio.

Este evento só é possível se realizar com o apoio de várias empresas caso contrário seria impossível se concretizar, frisou João Carlos Nunes.