Royal Savoy recebe concerto do Quinteto de Sopros 'Atlântida'

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto com o Quinteto de Sopros 'Atlântida', hoje, pelas 21h00, no Royal Savoy, do Grupo Savoy Signature.

"Neste concerto será apresentado um repertório que vai desde o período clássico com o compositor austríaco Mozart, passando pelo período romântico com o compositor alemão August Klughardt e vai até o período moderno com o compositor inglês Malcolm Arnold", revela o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes.

O Quinteto de Sopros 'Atlântida' é constituído por instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo das últimas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores regionais, nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música. Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas.

Com Pedro Camacho na Flauta, Louise Whipham no Oboé, José Barros no Clarinete, Manuel Balbino no Fagote e Rúben Silva na Trompa, músicos dedicados e experientes, nesta proposta artística que iremos apresentar no Hotel Royal Savoy, localizado numa belíssima parcela da orla marítima, sobranceira à baia do Funchal". Norberto Gomes

Os bilhetes custam 15 euros (preço único) e estão à venda na recepção do Hotel Royal Savoy.

Programa:

Wolfgang Amadeus Mozart [1756 – 1791] - Divertimento, KV. 270

Malcolm Arnold [1921 - 2006] - 3 Shanties, Op. 4

August Klughardt [1847 - 1902] - Quinteto, Op. 79