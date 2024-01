Iniciativa Liberal critica localização da Sala de Concertos da Madeira

"É inegável que o Funchal precisa de uma sala modular de espectáculos. O que nos faz espécie é a localização", manifestou hoje a Iniciativa Liberal Madeira (IL-M) em comunicado de imprensa, a propósito da visita do presidente do Governo Regional à obra para a construção da Sala de Concertos da Madeira, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.

2 milhões de euros para a primeira fase de construção da Sala de Concertos da Madeira A obra para a construção da Sala de Concertos da Madeira, à Avenida Sá Carneiro, no Funchal, encontra-se na sua primeira fase, o que corresponde a um investimento de cerca de dois milhões de euros do Governo Regional.

"Faz sentido uma casa da música num local caracterizado por maus cheiros — existe uma ETAR a poente do local escolhido que empesta aquela zona com um cheiro nauseabundo —, humidade — há uma nascente no subsolo do local escolhido —, vibrações — um túnel rodoviário fica adjacente ao local —, um posto de atracação de navios Ro-Ro — ruídos constantes da rampa e de movimento automóvel —, uma lota — geradora de movimentos de embarcações de pesca, ruídos provocados pelas máquinas de gelo e cheiros intensos a peixe —, eventos de massas frequentes — cortejos carnavalescos, Festa da Flor, competições desportivas, competições motorizadas —, transporte, carregamento e utilização de materiais pirotécnicos, dificuldade de acessos de emergência em situações de catástrofe, barcos a entrar e a sair do porto e o ruído que isso provoca?", questionam os liberais.

"Não, não faz sentido nenhum. Isto é só mais uma coisa que não tem pés, nem cabeça. E que vai custar muito dinheiro", criticam.

Na mesma nota, a IL sugere como alternativa a "localização fabulosa", anteriormente proposta por Alexandra Mendonça, antiga presidente da APRAM.