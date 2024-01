Alcaraz e Borges fazem história no Open da Austrália e seguem para os 'oitavos'

O tenista espanhol Carlos Alcaraz vai estrear-se nos oitavos de final do Open da Austrália, assim como o português Nuno Borges, que hoje fez história em Melbourne, onde a número um mundial, a polaca Iga Swiatek, foi eliminada.

Foi uma jornada memorável para o ténis nacional com o triunfo do maiato, número 69 do mundo, sobre o búlgaro Grigor Dimitrov, 13.º colocado no ranking ATP, em quatro sets, pelos parciais de 6-7 (3-7), 6-4, 6-2 e 7-6 (8-6), para se tornar no primeiro português a alcançar uma vaga na quarta ronda do quadro de singulares do primeiro 'major' da temporada.

Consumado o triunfo diante do recente campeão do ATP 250 de Brisbane, ao fim de três horas e cinco minutos, Nuno Borges, de 26 anos, tornou-se ainda no segundo tenista português a integrar os 16 melhores jogadores de um torneio do Grand Slam, depois João Sousa no Open dos Estados Unidos, em 2018, e em Wimbledon, em 2019.

"Honestamente ainda nem acredito. Que jogo. Nunca pensei estar aqui na segunda semana do Open da Austrália. Quem diria?", confessou Borges, após garantir ainda a estreia no 'top 50' do ranking ATP, superando o anterior segundo melhor registo nacional, pertença de Gastão Elias (57.º ATP em outubro de 2016).

Depois de eliminar, pela primeira vez na careira, um tenista do 'top 30' mundial, Alejandro Davidovic Fokina (24.º ATP) e hoje Dimitrov, o jogador do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa vai ter pela frente o russo Daniil Medvedev, terceiro colocado na hierarquia mundial e duas vezes vice-campeão do 'Happy Slam' (2021 e 2022).

Ao contrário de Borges, o moscovita, campeão do Open dos Estados Unidos em 2021, precisou somente de três partidas para levar a melhor diante o canadiano Félix Auger Aliassime (30.º ATP), por 6-3, 6-4 e 6-3, para se manter na corrida pela liderança do ranking ATP, disputada por Alcaraz e o atual número um, o sérvio Novak Djokovic.

Já Alcaraz garantiu pela primeira vez a qualificação para a quarta ronda do torneio australiano, ao beneficiar da desistência do 'wild card' chinês Jerry Shang (140.º ATP), de 18 anos, com uma lesão na coxa direita, quando liderava o marcador pelos parciais de 6-1, 6-1 e 1-0, ao fim de 66 minutos.

Depois de se ter sagrado campeão do Open dos Estados Unidos, em 2022, e de Wimbledon, no ano passado, e de ter atingido as meias-finais de Roland Garros (2023), o tenista de Múrcia tornou-se, aos 20 anos e oito meses, no jogador mais jovem de sempre a chegar à segunda semana de um 'major', em sete torneios do Grand Slam disputados consecutivamente, superando o registo do sueco Bjorn Borg.

"Estou a sentir-me muito bem. Um sete ou oito numa escala de 10, é uma nota alta. Mas é como me sinto. Estou a melhorar a cada dia. Cada encontro que jogo, sinto-me cada vez melhor", confessou o jovem espanhol.

Na estreia nos oitavos de final, Alcaraz vai defrontar o sérvio Miomir Kecmanovic (60.º ATP), que derrotou na terceira ronda o norte-americano Tommy Paul (14.º ATP) ao cabo de cinco 'sets', com os parciais de 6-4, 3-6, 2-6, 7-6 (9-7) e 6-0, e em três horas e 57 minutos.

Assim como o polaco Hubert Hurkacz (nono da hierarquia) confirmou o favoritismo frente ao francês Ugo Humbert (20.º ATP), por 3-6, 6-1, 7-6 (7-4) e 6-3, também o alemão Alexander Zverev, sexto do mundo, assegurou a manutenção em prova ante o jovem norte-americano Alex Michelsen (91.º ATP), de 19 anos, pelos parciais de 6-2, 7-6 (7-4) e 6-2.

Na competição feminina, a número um da hierarquia WTA, a polaca Iga Swiatek, foi surpreendida pela jovem checa Linda Noskova (50.ª WTA), a estrear-se em Melbourne Park aos 19 anos, que carimbou a passagem aos oitavos de final em três sets, decididos por 3-6, 6-3 e 6-4.

Tal como Swiatek, detentora de quatro títulos do Grand Slam (Roland Garros em 2020, 2022 e 2023 e Open dos Estados Unidos em 2022, a letã Jelena Ostapenko (10.ª WTA) foi afastada na terceira ronda pela bielorrussa Victoria Azarenka (22.ª WTA), bicampeã do Open da Austrália (2012 e 2013), por 6-1 e 7-5.