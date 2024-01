'Solistas OCM' em concerto no Reid's Palace

O quinteto 'Solistas OCM' vai protagonizar, hoje, pelas 21h30, um concerto no REID´s Palace A Belmond Hotel, um dos parceiros da ANSA/Orquestra Clássica da Madeira. Ana Rita Oliveira na Flauta; Daniel Cuchí no Oboé; Francisco Loreto no Clarinete; Tatiana Martins no Fagote; e Péter Víg na Trompa, vão apresentar obras seleccionadas de três compositores.

"Os “Solistas OCM" é constituído pelos instrumentistas solistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo das últimas duas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música. Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas", explica nota à imprensa.

Os bilhetes têm um custo de 15 euros e podem ser adquiridos na recepção do hotel.

PROGRAMA

Felix Mendelssohn [1809 - 1847] arr. D. Walter - String Quartet nº1 Mi bemol Maior, op.12

Alexander von Zemlinsky [1872 – 1942] - Humoreske

Claude Debussy [1862 - 1918] arr. G. Davies - Petite Suite

MÚSICOS

Flauta . Ana Rita Oliveira

Oboé . Daniel E. Cuchí

Clarinete . Francisco Loreto

Fagote . Tatiana Martins

Trompa . Péter Víg