Orquestra de Bandolins da Madeira 'recheada' de concertos em Janeiro

A Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) apresenta-se este mês com uma agenda cultural recheada, com concertos semanais. No dia 19 apresenta-se pela primeira vez no Museu de Arte Sacra do Funchal e no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, no dia 26. Ambos serão realizados às 21 horas.

Os concertos englobam a interpretação de um programa com arranjos do maestro Eurico Martins com direcção do maestro André Martins, de peças musicais de compositores de renome mundial como Jonhann Strauss Jr., Emil Waldteufel, Franz Liszt, Victorio Monti, Albert Ketèlbey, entre outros.

Os bilhetes para os concertos, que têm a duração de aproximadamente 1h10, já se encontram disponíveis nas plataformas online (madeira.best/ meoblueticket/ madeira concerts) e nos locais habituais (informações pelo 291 752 173).

Nos dias dos concertos, no local do evento, também será possível adquirir ingressos.

Os interessados podem ainda fazer reservas de bilhetes, para qualquer concerto agendado, através dos contactos do Recreio Musical União da Mocidade, 291 752 173 ou pelo endereço electrónico: [email protected].