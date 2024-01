Governo divulga imagens da nova Sala de Concertos da Madeira

O Governo Regional divulgou, hoje, como irá ficar a primeira Sala de Concertos da Madeira, localizada na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.

"A Sala de Concertos da Madeira, que nascerá numa zona nobre do Funchal, é uma necessidade da Cultura regional", afirmou Miguel Albuquerque durante a visita à empreitada, orçada em de cerca de dois milhões de euros, que se encontra em curso.

"Este empreendimento que está, actualmente, na primeira fase, com início de construção previsto para o início do próximo ano, será a residência da Orquestra Clássica da Madeira e contará ainda com diversa programação cultural de qualidade. Compreenderá duas salas de espectáculo, uma com cerca de 600 lugares e outra com 200 lugares", revelou o chefe do executivo madeirense, eleogiando o "trabalho de concepção excepcional" dos arquitectos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas".

"Será, estou certo, um ex-libris da nossa cidade e da nossa Cultura e algo que nós madeirense já há muito merecíamos", vincou.

A Sala de Concertos da Madeira está a ser concebida para ser um edifício catalisador de eventos culturais, com condições acústicas e cénicas adequadas à realização de espectáculos musicais de elevada qualidade e também à formação artística, ao ensaio e ao aperfeiçoamento de artistas e agrupamentos no domínio musical.