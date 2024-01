Governo apoia viticultores e agricultores afectados nos incêndios de Outubro

No âmbito do roteiro de proximidade aos viticultores e agricultores da costa Norte da Madeira, o presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, e o presidente do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, Tiago Freitas, realizaram visitas de acompanhamento para apurar as necessidades dos mesmos, tendo em conta os incêndios ocorridos em Outubro de 2023.

Os dois dirigentes proporcionaram um apoio complementar aos viticultores afectados, atribuindo faias e videiras. Assim, com vista a repor a cintura de bardos das parcelas afectadas e consumidas pelas chamas, o IFNC atribuiu faias, que terão a função de guarnecer vinhedos expostos aos ventos. Por sua vez, o IVBAM, irá atribuir algumas videiras com vista a manter e garantir o potencial produtivo da exploração agrícola.

Segundo explicam, até ao momento foram entregues 200 faias e visitados 6 viticultores da Fajã de Barro, no Porto Moniz.

“Estas iniciativas de proximidade com os viticultores levadas a cabo pelo IVBAM, têm se revelado importantes, uma vez que têm contribuído para eficaz articulação em outras áreas de atividade dependentes da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, nomeadamente com os serviços prestados pelo IFCN, na procura de soluções que se traduzam em respostas eficazes em tempo útil, aos agricultores da RAM”, reforçaram.