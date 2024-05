Cerca de 250 participantes no 'Porto Santo World Rink Hóquei - Masters 2024'

São esperadas cerca de 250 pessoas para participarem no 'Porto Santo World Rink Hóquei - Masters 2024', organizado pelo grupo Vila Baleira, em parceria com a Catchawards. O evento decorre a partir de hoje e prolonga-se até ao próximo domingo, 5 de Maio.

Trata-se de um dos maiores eventos Mundiais de Hóquei para Veteranos, em que vão participar 10 equipas, no Pavilhão Multiusos do Porto Santo, um troféu que vai para a 2ª edição.

"Esta é uma aposta clara da Catchawards na ilha do Porto Santo, numa parceria sólida e ambiciosa com o Vila Baleira, depois da BTT e do Futebol, este será o terceiro grande evento, de vários que estão previstos até ao final de Novembro, onde as modalidades, de Padel, Natação, Futebol, Xadrez, Golf, Beach Ténis, entre outras, irão ser atracções para um destino que se quer afirmar pelo desporto e pelo turismo activo", refere nota à imprensa.