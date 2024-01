Apicultores afectados pelos incêndios apoiados pela autarquia do Porto Moniz

A Câmara Municipal de Porto Moniz distribuiu suplementos proteicos para alimentação artificial das abelhas a 11 apicultores que declararam, à autarquia, perdas decorrentes dos incêndios que assolaram as freguesias de Achadas da Cruz e Porto Moniz, no passado mês de Outubro.

Este apoio concreto, da Câmara Municipal de Porto Moniz, decorre da implementação do programa municipal de apoio à recuperação dos prejuízos causados pelos incêndios nas freguesias de Achadas da Cruz e Porto Moniz, criado pela autarquia, com o objetivo de ajudar todas as pessoas afetadas pelos incêndios de grandes dimensões que assolaram o nosso concelho Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz



O autarca recorda que a Câmara Municipal de Porto Moniz colocou ao serviço da população afectada, 4 dias após o incêndio, o Gabinete de Apoio à Recuperação dos Incêndios, que procedeu ao levantamento dos prejuízos nas freguesias de Porto Moniz e Achadas da Cruz, tendo este gabinete procedido ao levantamento exaustivo das mais variadas perdas, por parte das pessoas afetadas pelos incêndios.

De acordo com a autarquia, foi efectuada a distribuição de suplementos proteicos líquidos e em pasta sólida recomendados para esta época no ano, sendo a quantidade de produto atribuída a cada apicultor de acordo com a informação que consta no respetivo registo de actividade apícola, designadamente o número de colmeias registadas.

É preciso haver regras e essas regras foram definidas no regulamento que fizemos aprovar em reuniões de Câmara e Assembleia Municipal, de forma a viabilizar a atribuição destes apoios. É importante recordar que este apoio destina -se a colmatar a escassez de provisões resultante da ocorrência dos incêndios e a reduzir a mortalidade das colónias, contribuindo para garantir um bom estado nutricional e sanitário das mesmas, através da disponibilização de suplementação proteica selecionada com o devido aconselhamento técnico Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz

O programa ‘Porto Moniz Recuperar +’ tem uma dotação de 300 mil euros e disciplina a disponibilização, por parte da Câmara Municipal, dos seguintes apoios: recuperação de danos na actividade apícola; recuperação de danos na pecuária; reposição de animais de criação (galinhas e coelhos); replantação de hortícolas e outras culturas sazonais; recuperação de sistemas de rega; construção de muros, acessos a propriedades, reposição de redes, vedações ou cercas; reposição de maquinaria agrícola; recuperação de armazéns agrícolas; replantio de frutícolas e, por fim, o apoio à recuperação de habitações danificadas.