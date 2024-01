Queda de pedras encerra troço na Rua 5 de Outubro

Um troço da Rua 5 de Outubro, no Funchal, está provisoriamente encerrado devido à queda de pedras e por não estarem reunidas as condições de segurança para a circulação.

A forte precipitação que se verificou no início da tarde deste sábado provocou o desprendimento de pedras do talude sobranceiro à estrada, tornando perigosa a circulação.

Os bombeiros do Serviço Municipal de Protecção Civil estiveram no local e consideraram não estarem reunidas as condições de segurança, decidindo, em articulação com a PSP, encerrar aquele troço.

Neste sentido, os condutores que pretendem descer aquela via a partir da rotunda dos Viveiros devem procurar alternativas, seguindo as orientações das PSP e tendo atenção redobrada na circulação.