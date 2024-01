Marco Gonçalves encabeça lista do PAN-Madeira à Assembleia da República

Está confirmada a hipótese avançada pelo DIÁRIO na passada quinta-feira: Marco Gonçalves será o cabeça-de-lista do PAN-Madeira nas próximas Eleições Legislativas nacionais, que estão agendadas para próximo dia 10 de Março.

O nome do advogado, que foi o número dois nas últimas Regionais, onde assumiu, também, o papel de mandatário, foi validado no plenário deste sábado, onde puderam participar os filiados no PAN-Madeira que têm as quotas em dia.

Fazem parte da lista, por esta ordem, Catarina Matos, Henrique Andrade, Andreia Abreu, João Ferreira e Gina Costa. Estes últimos três elementos efectivos filiaram-se na estrutura regional nos últimos meses, situação que deixa satisfeita a coordenadora regional da estrutura.

"Temos algumas pessoas que se juntaram, entretanto, a nós e que estão, também, muito entusiasmadas e que abraçaram este desafio de continuar a levar as causas PAN mais além", notou Mónica Freitas, ao DIÁRIO, apontado que a lista de candidatos foi aprovada por unanimidade.

Sobre a escolha de Marco Gonçalves, diz estar "confiante" que o cabeça-de-lista irá representar da melhor forma os valores e ideais do partido na Madeira.