A depressão Hipolito não irá afectar directamente o arquipélago da Madeira e Portugal continental, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

No entanto, conforme fez questão de referir, "o sistema frontal associado à referida depressão, ao qual está associado uma massa de ar com elevado conteúdo em água, vai condicionar o estado do tempo no arquipélago da Madeira e no continente no final da semana".

Tal como o DIÁRIO avança na sua edição impressa desta terça-feira, este fim-de-semana a previsão é de chuva forte, rajadas até 80km/h e ondas até seis metros para a Região.

Segundo o IPMA, prevê-se para o arquipélago da Madeira "uma intensificação do vento, em especial nas terras altas, a partir do final do dia 10, quarta-feira, e precipitação a partir do dia 12".



Já no continente, os efeitos do sistema frontal associado à depressão Hipolito far-se-ão sentir a partir de dia 13, com a intensificação do vento, principalmente no litoral oeste e nas terras altas, e o regresso da precipitação".

A distância temporal, assim como a trajectória do sistema frontal associado à depressão influenciam a incerteza associada à previsão para o final da semana, pelo que o IPMA "recomenda o acompanhamento da situação meteorológica".