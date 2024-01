Sérgio Gonçalves espera unidade no PS a nível regional

O líder cessante do Partido Socialista da Madeira, Sérgio Gonçalves, espera unidade na estrutura política a nível regional em torno do novo líder Paulo Cafôfo, à semelhança do que acontece com o partido a nível nacional, e lembra que "unir, mobilizar o Partido e todos os militantes é sempre o objectivo de qualquer presidente".

À margem do Congresso Regional do PS, que decorre este fim-de-semana na cidade do Funchal, Sérgio Gonçalves aponta que o encontro representa um momento "muito importante" de renovação "da esperança na mudança" do partido e da população residente na Região Autónoma da Madeira.

"É o encerrar de um mandato, na sequência de uma postura e de uma política de continuidade que o Partido tem demonstrado ao longo dos últimos anos, de apresentar-se como alternativa de governo na Madeira e de apresentar soluções concretas para os problemas dos madeirense nas mais diversas áreas", descreve.

Congresso Regional do PS sob o lema ‘Madeira, a Nossa Causa’ Ao longo do dia de hoje serão apresentadas e votadas 13 Moções Sectoriais a par da Moção de Estratégia Global do líder do partido intitulada ‘Pelas Pessoas, a Nossa Causa’

Apoio e solidariedade estão garantidos ao novo líder socialista, afirma o anterior presidente do partido, que aponta que a estrutura política renova hoje "a esperança na mudança política".