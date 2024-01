DIÁRIO e Madeira Andebol SAD visitam Escola dos Ilhéus

A iniciativa organizada sob o mote ‘O DIÁRIO de Notícias apoia o Desporto na Madeira’, em parceria com a equipa feminina do Madeira Andebol SAD, levou à Escola Básica e Pré-Escolar dos Ilhéus, no Funchal, o técnico da equipa principal, António Florido e as atletas Isabel Góis e Patrícia Rodrigues, para integrarem uma aula de educação física.

Após a habitual apresentação e espaço para perguntas aos quase 40 alunos, que integram o primeiro ano, o técnico organizou vários exercícios explicando as regras básicas da modalidad+e, tendo contado com a ajuda das duas atletas internacionais pela selecção portuguesa, para diversão dos mais pequenos.

Segundo António Florido o balanço foi muito positivo, tendo ressalvado que “para além de promover a modalidade, foi passada a mensagem dos benefícios de praticar desporto e a possibilidade de estudar e ter a vertente desportiva em simultâneo”.

Em vésperas de um jogo difícil para as competições europeias, mais concretamente, a disputa da primeira mão dos oitavos de final da Taça EHF, onde as madeirenses recebem as espanholas do Elche, o ‘timoneiro’ reconheceu a dificuldade do desafio, mas mostrou-se sempre disponível para promover a prática da modalidade e do desporto.

É natural que a pressão esta semana seja um pouco diferente das outras e, é positivo sair para fazer algo que não seja de cariz competitivo, mas apesar do jogo difícil que temos pela frente estamos sempre disponíveis para este tipo de acções António Florido, treinador do Madeira Andebol SAD

Pelo meio de uma das actividades realizadas, Patrícia Rodrigues explicou que também teve a sorte de ter tido “este tipo de iniciativas que fazem toda a diferença” com a idade das crianças presentes, lembrando que “foi muito importante ter começado a praticar desporto tão cedo, tinha seis anos de idade”.

Questionada sobre o papel da divulgação da modalidade junto de um público tão novo, lembrou a importância de cativar mais atletas, masculinos ou femininos, mas que o último necessita de mais aposta.

Não só o Andebol, como todo o desporto em Portugal, tanto masculino, como feminino, mas acima de tudo feminino, porque precisa de mais aposta, para que as crianças comecem logo a ser incentivadas de muito novas Patrícia Rodrigues, jogadora do Madeira Andebol SAD

O Madeira Andebol SAD recebe no sábado, às 17 horas, as espanholas do Elche, em partida da primeira mão dos oitavos de final da Taça EHF, a ter lugar no Pavilhão do Funchal.