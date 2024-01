Centro de processamento de banana do Funchal "foi todo realizado com investimento público", esclarece a GESBA

A GESBA clarifica que: "O novo centro de processamento de banana do Funchal foi todo realizado com investimento público, com recurso a fundos comunitários e não com o dinheiro dos produtores como erradamente se quer fazer passar."

A gerência da empresa pública emitiu um comunicado, em jeito de resposta às declarações do líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, que, esta sexta-feira, afirmou que "este centro foi inaugurado com o dinheiro dos produtores num valor que ascendeu aos 14 milhões de euros."

Segundo a GESBA, trata-se de uma infraestrutura moderna, com capacidade para processar 100 toneladas por dia que, juntamente com o centro de processamento da Ponta de Sol pode processar 150 toneladas diárias.

Este investimento satisfaz as exigências actuais do mercado e veio trazer condições dignas de trabalho para o atendimento aos produtores que podem acompanhar todo o processamento da banana. De salientar que existiu especial atenção para que agricultores possam, em segurança, acompanhar com total transparência a selecção e pesagem das suas produções. GESBA

A GESBA partilhou imagens do 'antes e depois', mostrando as antigas instalações de Santa Rita - "onde é visível as condições precárias de trabalho" - e as novas instalações - "onde é garantida uma melhor segurança alimentar bem como melhores condições de trabalho para os funcionários".