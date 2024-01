"Só a nossa coligação garante que a voz da Madeira se faça ouvir na República”, afirma Pedro Coelho

"Ao contrário de outros Partidos, o PSD/M tem um histórico de defesa intransigente da Região no quadro nacional e europeu e que é a esse histórico que importa, agora, dar continuidade na Assembleia da República", afirmou, hoje, o líder dos social-democratas, Miguel Albuquerque, nos encontros que tiveram lugar com os militantes da Ribeira Brava e de Câmara de Lobos, reiterando a importância da coligação 'Madeira Primeiro' vencer as próximas Eleições Nacionais de 10 de Março.



Miguel Albuquerque lembrou as cerca de 80 propostas que o PSD/M apresentou, em 2022 e 2023, ao Orçamento do Estado, todas elas chumbadas pelo PS e pelos deputados socialistas eleitos pela Região. Destacou, entre as quais, a revisão do subsídio de mobilidade que permitiria viagens a 86 euros entre a Madeira e o continente, o apoio aos meios aéreos de combate aos incêndios, ou medidas que viriam beneficiar directamente os estudantes universitários madeirenses.

Temos de ter uma representação forte, capaz colocar a Madeira sempre em primeiro lugar e de reivindicar tudo aquilo a que temos direito, até porque os Madeirenses não podem continuar a ser tratados como Portugueses de segunda Miguel Albuquerque



Miguel Albuquerque atira que o principal adversário nas próximas Eleições mostrou "incapacidade de governar e falta de compromisso, ao transformar Portugal num País sem futuro, onde as clivagens sociais saem agravadas todos os dias em sectores públicos como a Saúde e a Educação – mesmo quando se cobram os impostos mais elevados de que há memória – e onde os jovens não têm oportunidades e são forçados a emigrar."

Reforçou a "competência, motivação e empenho" da Lista candidata, assim como o facto da coligação 'Madeira Primeiro' ter um projeto que assenta na defesa da Madeira e "na luta pelos direitos dos madeirenses contra todos os que apenas defendem e são submissos ao centralismo".

Já o cabeça-de-lista pela coligação 'Madeira Primeiro', Pedro Coelho, lembrou que as Eleições “são decisivas para a Região” e que é fundamental que os madeirenses se mobilizem e "votem em nome do futuro a que aspiram".



O nosso compromisso é com a Madeira e só a nossa coligação garante que a voz da Madeira se faça ouvir na República. Protestar, como outros fazem, não resolve os problemas. Pedro Coelho



O candidato entende que "é, precisamente, para ver resolvidos os dossiês que estão pendentes na República que o voto nesta candidatura assume a maior importância". Alertou para a necessidade dos madeirenses "não se deixarem iludir por aqueles que prometem, agora, que vão fazer o que nunca fizeram nestes anos todos, assim como pelas promessas demagógicas e sem qualquer capacidade de serem cumpridas que são comuns em todos os actos eleitorais".

O cabeça-de-lista da coligação assumiu perante os militantes de Câmara de Lobos, a sua "maior honra e orgulho de ter estado à frente daquele Município nos últimos dez anos", deixando uma palavra especial de agradecimento a todos os que, ao seu lado, "contribuíram para o desenvolvimento integral do seu concelho".