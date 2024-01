Jackpot de 54 milhões no sorteio do Euromilhões de sexta-feira

No próximo sorteio do Euromilhões, que se realiza na sexta-feira, vai estar em jogo um jackpot de 54 milhões de euros, já que no primeiro sorteio deste ano, que hoje teve lugar, nenhum apostador acertou na chave premiada.

De acordo com a informação avançada pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, não foi atribuído qualquer 1.º prémio ou 2.º prémio, tanto no nosso país, como nos demais onde este jogo acontece.

No caso de Portugal, o prémio mais elevado atribuído, no valor de 123 mil euros, correspondeu a um dos cinco 3.ºs prémios atribuídos.