Caravanas e carrinhas 'roubam' vista privilegiada de miradouros

A ocupação de espaços públicos com vista panorâmica para a baía da cidade do Funchal já está a ser disputada neste Fim do Ano. Ao DIÁRIO chegam relatos de caravanas e carrinhas a 'roubar' a vista privilegiada de alguns miradouros para assistir ao espectáculo pirotécnico desta noite.

Foto DR

Contactado pelo DIÁRIO, o vereador da Câmara Municipal do Funchal com o pelouro do Trânsito, Bruno Pereira, revela que a situação foi reportada às autoridades competentes, nomeadamente à Polícia de Segurança Pública, que se deslocou ao local para ordenar a mobilização dos automóveis. Um agente vai permanecer no local para fiscalizar o Trânsito.

Bruno Pereira apela ao civismo da população e garante que a autarquia do Funchal, em articulação com a PSP, está a proceder às diligências necessárias para garantir a ordem e a segurança pública num dia em que milhares de pessoas se deslocam à capital madeirense.