Nenhum apostador acertou na chave vencedora, do sorteio n.º 103/2023, do Euromilhões. Na próxima sexta-feira, 22 de Dezembro, está previsto um 'jackpot' no valor de 30 milhões de euros.

Ainda assim, dois apostadores em Portugal conquistaram um quarto prémio no valor de 36.617,86 euros.

Confira em seguida os resultados completos do escrutínio: