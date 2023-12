Grupo de entusiastas regista em vídeo a chegada de Cristiano Ronaldo à Madeira

Veja o momento da chegada à Madeira, esta madrugada, do avião privado em que viajou Cristiano Ronaldo, e o desembarque do craque que se fez acompanhar de Georgina e Cristianinho, captado pela objectiva de Pedro Medeiros, do grupo Madeira Airport Spotting.

Cristiano Ronaldo chegou de madrugada à Madeira Craque madeirense ‘fintou’ fãs e jornalistas, saindo directamente da placa do aeroporto a bordo de carrinha Orlando Drumond , 31 Dezembro 2023 - 07:43