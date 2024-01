Mesas de Natal com Bordado Madeira em exposição até quinta-feira

A exposição Mesas de Natal com Bordado Madeira, promovida pela Bordal, pode ser vista até quinta-feira, dia 4 de Janeiro, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Os visitantes podem visitar o certame, patente no Salão Nobre, entre as 13h30 e as 19 horas.

Na edição deste ano, a 8.ª consecutiva, participaram a Savoy Signature decorado por Nini Andrade Silva; Castanheiro Boutique Hotel decorado por Lilia e João Paulo Gomes; Porto Bay Hotels Resorts decorado por Graça Reis; Pestana Hotel Group decorado por Liliana Dionísio by Tulipa; Hotel Quinta do Furão decorado por André Correia; Barceló Funchal Oldtown decorado por Tininha Pinto; Guias Intérpretes Oficiais; e Associação de Promoção da Madeira decorado por Dino Gonçalves.

A Bordal foi fundada a 10 de Março de 1962, e desde 1998 tem como sócios Susana Vacas e João Vacas.