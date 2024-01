Fogo-de-artifício na Madeira entrou para o livro de recordes do Guinness há 16 anos

Foi no ano de 2007 que a Madeira entrou para o livro de recorde do Guinness pelo seu espectáculo pirotécnico de Fim-de-Ano. O diploma provisório foi entregue durante a tarde de dia 1 de Janeiro de 2007.

Foram 44 postos de fogo-de-artifício espalhados por toda a Região, 37 dos quais no Funchal, que deram à Madeira o título de “maior espectáculo pirotécnico do mundo”. Uma equipa de técnicos do ‘Guinness’ deslocou-se à Madeira para comprovar o número de disparos possibilitados pela empresa Macedo’s Pirotecnia.

João Carlos Abreu, que na época era secretário regional do Turismo e Cultura, considerava que esta distinção era “uma boa promoção” para a Madeira. Trezentos e oitenta e cinco funcionários, dos quais 95 trabalhavam directamente como espectáculo pirotécnico, foram os responsáveis pelo recorde alcançado.

Bebé do ano 2007 foi uma menina

Nesse ano de 2007, o primeiro bebé do ano foi uma menina. Matilde nasceu com 3,670 kg, à 1h25 da manhã de 1 de Janeiro, no Hospital Central do Funchal. O parto estava previsto para 24 de Dezembro, mas a criança só viria a nascer no primeiro dia do ano, através de cesariana.

Na altura, a família não permitiu que se tirassem fotos, mas contou que era uma menina calma. Foi a primeira filha de Maria, de 39 anos.