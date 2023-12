Cristiano Ronaldo chegou de madrugada à Madeira

Cristiano Ronaldo já está na Madeira, onde chegou de madrugada, para celebrar o aniversário da mãe e a passagem de ano no Funchal. O jacto privado com o melhor marcador mundial no presente ano (54 golos) aterrou no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo pelas 5:44, depois de pouco mais de 8 horas de voo directo desde a Arábia Saudita.

Apesar da hora madrugadora, alguns fãs estiveram no aeroporto na expectativa de poderem ver (bem) de perto e saudar o futebolista que já foi considerado o melhor do mundo, mas em vão, já que CR7 e comitiva que o acompanhou, saiu da placa do aeroporto a bordo de uma carrinha, ‘fintando’ assim todos aqueles que o aguardavam à saída da Gare das Chegadas/Sala Vip. Terão ido directamente para o hotel Savoy Palace. Apenas as bagagens – várias malas e sacos da Gucci –, que encheram uma carrinha disponibilizada para o efeito, saíram pela Gare das Chegadas.

Foto: Miguel Espada/ASPRESS

Um ano depois de ter sido oficializada a transferência do craque madeirenses para os sauditas do Al Nassr, CR7 está de regresso à Região, para ainda hoje celebrar o 69º aniversário da mãe, Dolores Aveiro, e a culminar este dia 31 de Dezembro, festejar a passagem de ano no Funchal.

Cristiano Ronaldo, que este sábado à noite teve jogo da Liga Saudita, viajou directamente para a Madeira durante a noite acompanhado de Georgina Rodríguez e do filho mais velho, Cristiano Jr., pelo que foi possível vislumbrar através da lente do fotojornalista Hélder Santos.