Ex-jogador do Marítimo Pedro Banga morre aos 20 anos

O ex-jogador do Marítimo Pedro Banga faleceu este domingo, 31 de Dezembro, após uma paragem cardiorrespiratória durante um jogo de futebol entre amigo em Luanda. O médio tinha 20 anos.

A informação está a ser veiculada pela Angosport Magazine.

O médio internacional angolano participou no Campeonato do Mundo de 2019, no Brasil, ao serviço da equipa Sub-17 da Academia de Futebol de Angola. Pedro Banga vestiu a camisola Sub-23 da equipa verde-rubra durante a época 2022/2023.