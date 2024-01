Será a primeira vez, neste século, em que o ‘bebé do ano’ não nasce a 1 de Janeiro?

O primeiro bebé de 2024 nasceu, esta terça-feira, 2 de Janeiro, à 1h33, segundo os registos do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Um rapaz, com 3,140 kg que se encontrava bem, tal como a mãe.

Um momento de felicidade para uma família madeirense que também vai receber o primeiro Cartão Kit Bebé deste ano – iniciativa do Governo Regional desde 2019 - e um cheque-prenda do DIÁRIO e do Continente, no valor de 250 euros.

No entanto, tardou em chegar o primeiro madeirense de 2024. Desde a passagem de ano até ao final de segunda-feira, dia 1 de Janeiro, não houve notícia do bebé do ano na Madeira. No País, o primeiro a nascer foi também um rapaz, quando passava pouco mais de 30 minutos da entrada em 2024. O ‘atraso' madeirense foi surpreendente.

A espera pelo bebé do ano, além da expectativa criada, levantou questões sobre se esta seria a primeira vez em que tal acontecia.

Tendo por base as edições do DIÁRIO dos primeiros dias dos últimos anos, é fácil concluir que houve sempre um bebé a nascer a 1 de Janeiro. Alguns poucos minutos depois do fogo-de-artifício.

Mas recuando mais um pouco persiste a dúvida sobre se haverá mais algum ‘bebé do ano’ a nascer depois de 1 de Janeiro.

Mais uma vez, é o arquivo digital a ajudar na pesquisa.

Ver Galeria Pesquisa de arquivo: Éder Luís

No ano passado e no anterior, houve registos de bebés a 1 de Janeiro. Em 2021 nasceu a Maria Leonor e no anterior tinha sido um rapaz, o Salvador.

Algumas vezes não há registo do nome das crianças, a pedido dos pais mas há a certeza de que nasceram no primeiro dia do ano. Mas a maioria até tem o nome na notícia, como foram os casos de Vicente (2018), Yasmeen (2016), Gustavo (2015), Viviane (2014) e Carolina (2013). Ou seja, pelo menos há 10 anos que nunca tinha havido um ‘bebé do ano’ a 2 de Janeiro.

Mas a lista continua com Tiago (2012), João (2011), Lara (2010), Inês (2009), Tomé (2008), Matilde (2007), Francisco (2006), Ana Sofia (2205) e Maria Beatriz (2004). Com estes, são já 20 anos em que o primeiro bebé do ano nasceu a 1 de Janeiro.

E para completar o século, há registos de Alexandra (2003), de um menino em 2002 e de Filipa Patrícia (2001) e outra menina na passagem para 2000.

Conclusão, este século, ainda não tinha acontecido que o primeiro nascimento do ano, na Madeira, só acontecesse no dia 2 de Janeiro.

Este ‘atraso’ pode ficar a dever-se ao facto de haver uma quebra evidente da natalidade, uma vez que, noutros anos, sobretudo no final do século XX, registavam-se vários nascimentos a 1 de Janeiro e uma ´corrida’ para ver quem era o ‘bebé do ano’.