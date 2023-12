Chuva poderá estar de regresso à Madeira já esta sexta-feira

As previsões do tempo para esta sexta-feira apontam para céu com períodos de muita nebulosidade e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial nas vertentes Oeste da ilha da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento deverá soprar fraco a moderado, variando entre 10 a 25 km/h, do quadrante Sul.

A mesma fonte prevê, para o Funchal, céu com períodos de muita nebulosidade e vento em geral fraco, inferior a 20 km/h, predominando do quadrante Sul.

No dia de ontem, o IPMA actualizou as previsões do tempo para o final de ano na Madeira, dando conta de que é muito grande a probabilidade de ocorrência de chuva na noite da passagem de ano. As previsões serão actualizadas no final do dia de hoje.

Entretanto, quanto ao estado do mar, conte, na costa Norte, com ondas de Noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo para 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, são esperadas ondas do quadrante Oeste 1 a 1,5 metros, sendo 1,5 a 2 metros na parte Oeste até ao meio da manhã. A temperatura da água do mar oscilará entre os 21/22ºC.