Depois de não ter sido entregue, na última terça-feira, o prémio que estava em jogo no Euromilhões, a sorte andou novamente à roda e ditou nova chave - a última de 2023.

Com 30 milhões de euros que podem cair no bolso de qualquer apostador, o sorteio desta sexta-feira ditou os números 2 - 3 - 19 - 36 e 37. Já as estrelas ficam-se pelo 6 e 9.