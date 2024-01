Passagem de Ano na Madeira convenceu CNN Internacional

O canal televisivo CNN Internacional transmitiu alguns momentos do fogo-de-artifício da Passagem de Ano da Região Autónoma da Madeira, um espectáculo pirotécnico que "excedeu completamente" as expectativas.

Segundo a repórter portuguesa Maria João Rosa, que esteve pela primeira vez a cobrir o Fim do Ano na cidade do Funchal, aquele que já foi considerado pelo Livro de Recordes Guiness como o maior espectáculo de fogo-de-artifício do Mundo "foi absolutamente incrível".

"Nos últimos minutos do espectáculo parecia que era dia, tudo estava claro", descreveu durante a transmissão em directo da CNN Internacional.

"As pessoas estavam muito entusiasmadas para assistir a este espectáculo incrível", apontou.

Durante 8 minutos de fogo-de-artifício com uma apoteose de 40 segundos foram utilizados 20.222 quilos de material explosivo, distribuídos por 97.500 peças pirotécnicas, para materializar um projecto denominado ‘Madeira, Ex-líbris do Atlântico’ a cargo da Macedo’s Pirotecnia, empresa privada que pela vigésima vez promove o evento de Fim de Ano da Madeira.