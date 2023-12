Cristiano Ronaldo fecha 2023 com 54 golos marcados

O madeirense Cristiano Ronaldo despediu-se do ano de 2023 com uma vitória da sua equipa, o Al Nassr, na Liga saudita.

Em jogo referente à 19.ª jornada do campeonato ‘CR7 & companhia’ venceram o Al Taawon, no reduto desde, por 4-1 e onde o avançado português veio a ficar em branco.

O conjunto da casa até esteve em vantagem, a partir do minuto 13, onde Aschraf El-Mahdioui apontou o golo inaugura, numa recarga após marcar uma grande penalidade, que apenas foi marcada depois de o auxílio do VAR e que levou mesmo a uma reacção por parte do avançado madeirense que acabou por ver o cartão amartelo, o primeiro na época no campeonato.

Contudo o conjunto orientador Luís Castro veio a empatar, 13 minutos depois por intermédio de Marcelo Brozovic. A reviravolta aconteceu logo depois, com um golo de Laporte, ao minuto 35, enquanto na segunda parte o internacional português Otávio fazia o terceiro (minuto 50), para nos descontos (90+2) o ‘astro’ madeirense fazer o quarto golo.

Com este triunfo o Al Nassr manteve o segundo lugar na Liga saudita somando agora 46 pontos, contra os 53 do Al Hilal, de Jorge Jesus que lidera.

Após o final do encontro desta noite Cristiano Ronaldo tem agendado uma viagem ‘longa’ até

à sua terra Natal, a Madeira, onde é esperado no dia de amanhã, celebrando assim a passagem de ano junto da sua família, bem como comemorando mais um aniversário da sua mãe, Dolores Aveiro, que irá completar 69 anos de idade.