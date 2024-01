Mais de 8 mil pessoas chegaram à Madeira a bordo de três navios

São três os cruzeiros que, esta terça-feira, estão acostados no porto do Funchal, tendo trazido 8.108 pessoas até à Madeira. O 'Amadea', 'Azura' e 'AIDAstela' estão a completar cruzeiros que passam tanto pela Madeira como pelas ilhas Canárias.

O 'Azura' chegou à Região ainda de madrugada, proveniente de Las Palmas, com 3.171 passageiros e 1.134 tripulantes. Sai deste porto às 19h30 para Lanzarote, após uma escala de 14 horas na Madeira.

Já o 'AIDAstella', que também é presença habitual, chegou também de Las Palmas, com 2.374 passageiros e 620 tripulantes. Pernoita no Porto do Funchal e sai às 13 horas de amanhã, para Tenerife, após uma escala de 30 horas na região.

O 'Amadea' está a fazer um cruzeiro de 17 noites, iniciado a 22 de Dezembro, em Savona, com escalas em Málaga, Agadir, Lanzarote, La Palma, Tenerife, La Gomera, repetiu escalas em Tenerife e La Palma, agora, está no Funchal, seguindo depois, para Cadiz e Palma de Maiorca, regressando a Savona a 8 de Janeiro. A bordo, viajam 501 passageiros e 308 tripulantes. Sai da Madeira pelas 18 horas.