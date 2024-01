Trânsito calmo na manhã desta terça-feira

O regresso à normalidade, depois do período de Natal e Fim-de-Ano, faz-se de forma lenta, pelo menos nas principais estradas da Madeira, visto o trânsito estar a fluir sem grandes dificuldades na manhã desta terça-feira, 2 de Janeiro.

A calmaria nas estradas pode ser justificada por este ser o último de quatro dias de tolerância de ponto, decretados pelo Governo Regional, para os funcionários não essenciais ao funcionamento de serviços públicos.

Ainda assim, os automobilistas devem ter em atenção à velocidade que circulam e à distância de segurança para com o veículo da frente.

Já no centro do Funchal, os condutores devem ter atenção às 'zonas vermelhas' e 'laranjas': Caminho de Santo António, Rua Dr. Pita, Rua 5 de Outubro, Rua do Visconde de Anadia e Avenida Sá Carneiro.

Foto ViaLitoral

Continuação de uma boa terça-feira.