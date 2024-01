Cinco desaparecidos em colisão de aviões no aeroporto de Tóquio, 400 pessoas retiradas com vida

Um avião da Japan Airlines incendiou-se hoje, após uma colisão com um aparelho da Guarda Costeira no Aeroporto Internacional de Tóquio, tendo os cerca de 400 passageiros e tripulantes sido retirados, enquanto cinco pessoas do outro aparelho estão desaparecidas.

Segundo a televisão NHK, citada pelas agências internacionais, a companhia aérea indicou que se tratava de um voo proveniente da ilha de Hokkaido e disse que todos os passageiros tinham sobrevivido ao impacto.

Os bombeiros estavam no local a tentar extinguir as chamas.

As primeiras informações sugerem que o avião, com 367 passageiros e 12 tripulantes a bordo, colidiu com um avião da Guarda Costeira do Japão que se encontrava na pista do aeroporto de Haneda no momento da aterragem.

Cinco dos seis membros da tripulação do avião da Guarda Costeira permaneciam desaparecidos, enquanto o sexto conseguiu sair do avião.

O Ministério do Território, das Infraestruturas e dos Transportes anunciou a abertura de um inquérito para determinar as causas do acidente.