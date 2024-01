Chuva fraca a partir da tarde no segundo dia do ano

De acordo com Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o estado do tempo para o arquipélago da Madeira até dia 2 de Janeiro será condicionado pela aproximação de uma ondulação frontal de fraca actividade.

Assim, espera-se a ocorrência de períodos de chuva em geral fraca a partir da tarde, em especial nas vertentes Sul.

O vento será fraco a moderado de Sul/Sudoeste.

Os valores da temperatura máxima deverão variar entre 20 e 24°C, com valores mais baixos nas terras altas, onde não deverão ultrapassar 15°C.

Os valores da temperatura mínima deverão variar entre 15 e 20°C, sendo inferiores a 13°C nas terras altas.

Em relação ao estado do mar, o IPMA prevê ondas de Noroeste com 1 a 2 metros, na Costa Norte, e ondas de Sudoeste com 1 metro, na Costa Sul. A temperatura da água do mar rondará os 20/21°C.