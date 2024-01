Tiago Margarido recebeu prémios de treinador dos meses de Outubro e Novembro

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, recebeu o Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês da Liga Portugal SABSEG, relativo aos meses de Outubro e Novembro, corolário da excelente campanha da equipa na II Liga.

Segundo o técnico este "é um prémio de toda a família do CD Nacional, desde o nosso presidente até ao técnico de equipamentos, passando pelos jogadores, equipa técnica e posto médico. É um prémio comum", afirmou, acrescentando que "tem também um sabor especial, visto que é através da votação dos meus colegas de profissão, o que me deixa muito orgulhoso".

No terceiro posto do campeonato, Tiago Margarido justificou o bom arranque de temporada com "dedicação, foco e rigor", sublinhando que "o que nos trouxe até aqui foi o nosso grupo, a nossa capacidade de trabalho e a nossa exigência".

Sobre o campeonato, afirmou que se trata de "uma liga muito competitiva, com treinadores muito competentes, que nos têm criado muitas dificuldades. Os plantéis são fortíssimos, há equipas que investem muito para subirem. Tem correspondido às minhas expectativas, com bons intervenientes quer no campo, quer no banco de suplentes", complementou.

Apesar de somar já 32 pontos, em 15 jornadas, o técnico de 35 anos mantém os objectivos do início da temporada. "O nosso primeiro objectivo são os 40 pontos. A equipa tem crescido a uma velocidade muito interessante, mas primeiro vamos focar-nos nesse objectivo. Mais para a frente, se assim se justificar, reformularemos os nossos objectivos", afirmou.

"Há clubes com muita história, o que torna a competição mais rica. Muito equilibrada, com vários históricos a tentarem concluir os seus objectivos, e o CD Nacional é um deles. Felizmente as coisas estão a correr bem até ao momento. A Liga Portugal SABSEG este ano pauta-se pelo equilíbrio", opiniou.

Na hora de dedicar o prémio, Tiago Margarido dividiu os louros com a sua equipa técnica. "Quero dedicar o prémio à minha equipa técnica, que são homens de trabalho, que se dedicam 24 horas a esta causa. Este prémio é de todos eles, com a mesma percentagem", complementou.