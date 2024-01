Livro 'Assim Vale a Pena Pecar - A Viagem' lançado a 12 de Janeiro

O livro 'Assim Vale a Pena Pecar - A Viagem', da autoria do madeirense Luís Diogo Mendonça Santos, será lançado no próximo dia 12 de Janeiro, pelas 19h30, na Junta de Freguesia de São Gonçalo.

A obra do jovem nascido em 2002, no Funchal, pode ser encarada como uma história sobre jovens ou um debate ideológico, apelando à revolução tranquila das mentalidades. " O enredo narra uma história de alguns jovens que começam por fazer uma viagem onde o principal objectivo é a diversão, as experiências novas, a descoberta e o prazer. Existe "uma conversa" sobre temas ligados à educação sexual e à saúde mental.

"Embarquem comigo neste livro que será uma aventura, mas também um bom momento para refletir sobre temas importantes da sociedade", indica nota do autor.

Luís Diogo Mendonça Santos lançou, aos 20 anos, o livro 'Isto é a Revolução Tranquila', sendo que agora aos 21 anos prepara-se para apresentar a sua mais recente obra.