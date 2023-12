EuroDreams com terceiros prémios para Portugal

Não houve nenhum primeiro prémio do EuroDreams atribuído esta quinta-feira, na sequência do sorteio realizado esta tarde.

De acordo com a informação divulgada pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, não houve, igualmente, nenhum apostador a ganhar o segundo prémio, tendo sido atribuídos, em Portugal, 35 3.ºs prémios e outros 177 nos restantes países europeus, com um prémio unitário no valor de 113,78 euros.

Veja se a sorte lhe bateu hoje à porta com um prémio do EuroDreams Já a conhecida a chave do sorteio (nº 016/2023) do novo jogo da Santa Casa da Mesireicordia de Lisboa, o EuroDreams.

Relembramos que a chave premiada era composta pelos números 5 - 11 - 15 - 21 - 24 e 30. O número de sonho foi o 5.