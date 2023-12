Madeira com o maior aumento da avaliação bancária de habitação em Novembro

Em Novembro de 2023, o valor mediano de avaliação bancária, realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação na Madeira manteve-se inalterado nos 1.712 euros por metro quadrado, quando comparado com o mês anterior, enquanto que no país este indicador "fixou-se em 1.530 euros por metro quadrado (euros/m2), tendo diminuído 6 euros (-0,4%) face a Outubro. Mas em comparação com Novembro de 2022, o valor mediano das avaliações cresceu 17% (1.463 euros/m2), enquanto que no país cresceu 5,6%, registando assim a Região Autónoma a maior evolução homóloga das sete regiões NUTS II.

De acordo com as contas do INE, "no mês em análise, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1.696 euros/m2, tendo aumentado 5,3% relativamente a Novembro de 2022. Os valores mais elevados foram observados no Algarve (2.065 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (2.021 euros/m2), tendo o Centro registado o valor mais baixo (1.164 euros/m2)" e a "Região Autónoma da Madeira apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (20,2%) e a Região Autónoma dos Açores a única descida face ao mesmo período do ano anterior (-1,5%)", sendo certo que os apartamentos na RAM, em média, foram avaliados em 1.804 euros/m2.

Já "comparativamente com o mês de Outubro, o valor de avaliação desceu 0,3%, registando o Alentejo a maior subida (2,9%) e a Região Autónoma dos Açores a maior descida (-3,9%)", registando a Madeira um ligeiro aumento de 1,1%, o segundo maior aumento mensal.

No que toca às moradias, segundo o Instituto Nacional de Estatística, a Madeira não esteve em destaque na comparação entre regiões. "O valor mediano da avaliação bancária das moradias foi de 1.199 euros/m2 em Novembro de 2023, o que representa um acréscimo de 4,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior", com os valores mais elevados a serem observados "no Algarve (2.066 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (2.025 euros/m2), tendo o Centro e o Alentejo registado os valores mais baixos (984 euros/m2 e 1.007 euros/m2, respetivamente). A Região Autónoma dos Açores apresentou o maior crescimento homólogo (14,0%), tendo-se registado uma única redução, no Algarve. Comparativamente com o mês anterior, o valor de avaliação desceu 0,1%. O Norte apresentou o crescimento mais elevado (1,4%), ocorrendo a descida mais acentuada no Algarve (-3,0%)", resume o INE.

No caso da RAM, as moradias foram avaliadas em 1.600 euros/m2, igual ao do mês anterior, mantendo-se como a terceira região mais cara nesse indicador, e ficando em segundo na maior variação homóloga, com +11,5% face a Novembro de 2022 (1.435 euros/m2).

Ainda de acordo com o Índice do valor mediano de avaliação bancária, "em Novembro de 2023, o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa, a Região Autónoma da Madeira e o Alentejo Litoral apresentaram valores de avaliação 35,0%, 32,2%, 11,9% e 11,3%, respetivamente, superiores à mediana do país. Beiras e Serra da Estrela, Alto Tâmega e Alto Alentejo foram as regiões que apresentaram valores mais baixos em relação à mediana do país (-48,4%, -48,3% e -48,0% respetivamente)", conclui.