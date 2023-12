Tiago Berenguer conquista duplo ouro na Holanda

O atleta do Club Sports da Madeira, Tiago Berenguer, sagrou-se este sábado Campeão nas vertentes de Sub-17 Singular Homens e Pares Mistos, fazendo dupla com a atleta holandesa, Flora Wang, no torneio internacional Sub-17 'CARLTON International Youth Tournament 2023', que decorreu em Hoensbroek, na Holanda.

Em Sub-17 Singular Homens, vertente disputada em formato eliminatório, o atleta madeirense, vira a derrotar todos os seus adversários, qualificando-se para disputar a final. Na final da vertente o atleta madeirense vira a ter como adversário o atleta canadiano, Asher Bedi, atual campeão Pan-Americano Sub-17, num encontro bastante disputado, que teve a duração de 1H05, definido em três sets, onde o atleta Tiago Berenguer foi mais forte, vencendo o encontro por 21-23 / 21-16 / 22-20, sagrando-se assim Campeão de Sub-17 Singular Homens.

Na vertente de Sub-17 Pares Mistos, a dupla portuguesa/holandesa, Tiago Berenguer | Flora Wang, após derrotarem todos os seus adversários ao longo do evento, viriam a discutir o título frente ao par Adam Srnec (CZE) | Aurelia Wulandoko (GER), num encontro definido em dois sets, onde a dupla portuguesa/holandesa foi mais forte, vencendo o encontro por 22-20 / 21-19, sagrando-se assim Campeões de Sub-17 Pares Mistos.

Tiago Berenguer termina assim 2023 com mais uma conquista a nível internacional, consolidando a liderança do Ranking Europeu de Sub-17.