Yilport e Grupo Sousa com controlo conjunto da Terminal de Contentores de Santa Apolónia

A Yilport e a GS Marítima, do Grupo Sousa, notificaram a Autoridade da Concorrência (AdC) da aquisição do controlo conjunto da Sotagus, que explora o terminal de Contentores de Santa Apolónia, segundo um comunicado.

Na nota, publicada no 'site' da AdC, lê-se que a entidade "recebeu, em 22 de dezembro de 2023, uma notificação prévia de uma operação de concentração de empresas" que "consiste na aquisição, pela Yilport Iberia, S.A. e pela GS Marítima, Lda. do controlo conjunto sobre a Sotagus -- Terminal de Contentores de Santa Apolónia, S.A.".

A entidade referiu que a Yilport é uma "empresa ativa no setor portuário e dos transportes marítimos", com várias atividades, "nas quais se incluem a movimentação de carga em terminais portuários, a movimentação e armazenagem de mercadorias em docas, terminais, armazéns e parques, formação e decomposição de unidades de carga, receção, armazenamento e expedição de mercadorias".

O grupo conta ainda "com o exercício do direito de exploração comercial de áreas portuárias, através de contratos de concessão de exploração com as respetivas administrações portuárias, e diversas atividades acessórias".

Segundo a AdC, a empresa dedica-se também "a atividades de cedência temporária de trabalhadores/estivadores para a realização de tarefas de movimentação de cargas portuárias, e à prestação de serviços de agenciamento marítimo".

Por sua vez, a GS Marítima está "diretamente e através de participadas, no setor do transporte marítimo de carga e logística integrada", integrando "o Grupo Sousa, grupo marítimo-portuário com atividades nos setores da logística, energia e turismo e sedeado na Região Autónoma da Madeira".

O Grupo Sousa detém "empresas armadoras, empresas de operação portuária e de camionagem, agentes de navegação, transitários, logística, rebocadores e armazéns, estando ainda presente nos setores da logística de gás natural, da produção de energia e do turismo", referiu.

Por fim, a Sotagus é uma sociedade "controlada pela Yilport e que, ao abrigo de contrato de concessão de exploração de infraestruturas portuárias com a Administração do Porto de Lisboa, explora o terminal portuário de Santa Apolónia onde desenvolve atividades de movimentação de carga (contentores e carga fracionada) e atividades acessórias".