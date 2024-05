Mário Pereira recorda que novo hospital foi proposta do CDS há 24 anos

O candidato do CDS-PP Mário Pereira recordou, esta manhã, que a obra do Novo Hospital nasceu com a decisão do CDS de criar uma acção popular, no sentido de terminar com a obra de ampliação do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

"Faz hoje 24 anos que o cabeça-de-lista desta candidatura, José Manuel Rodrigues, propôs a criação desta obra emblemática, à qual nós nos associamos desde o primeiro momento”, disse Mário Pereira, médico e ex-deputado do CDS-PP Madeira na Assembleia Legislativa da Madeira, no decorrer da XI Legislatura.

Com o passar dos anos, os restantes partidos começaram a apoiar a realização desta obra, até que foi tomada a decisão de construção". Mário Pereira

O candidato centrista reafirma o orgulho que o partido sente nesta obra emblemática para a Região Autónoma da Madeira e, por isso, a mensagem que quer passar é que, "com o presidente José Manuel Rodrigues, faremos da saúde uma prioridade porque a saúde sempre foi um emblema do CDS”.

O CDS apresenta duas grandes propostas para a área da saúde. A primeira, é criar um regime de transparência nas listas de espera, pois, no entender do candidato centrista, “os nossos utentes não podem entrar numa lista de espera como se estivessem a entrar num quarto escuro do qual não sabem quando vão sair”. Mário Pereira considera que “esta transparência é absolutamente fundamental para os nossos doentes”.

Em segundo lugar, “temos um problema demográfico na Madeira”, assumiu o ex-deputado na ALRAM e, por isso, “é necessário aumentar de forma significativa o número de vagas em lares, de modo a que os nossos idosos, quando tiverem incapacidades físicas ou mentais, possam ter as melhores condições nos seus últimos meses e anos de vida”. Para o candidato, “só conseguiremos colmatar esta necessidade que é prioritária, se transformarmos o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa instituição de apoio a esses madeirenses”.

A concluir, Mário Pereira defende que estas são duas propostas estratégicas que o CDS vai apresentar, e que tornam “o voto no CDS, num voto seguro para os madeirenses e porto-santenses”. Acrescenta ainda que, “o CDS, com o José Manuel Rodrigues, o que prometer vai cumprir”.