Cantora Cher pede a tribunal controlo temporário das finanças do filho de 47 anos

A atriz e cantora Cher apresentou um pedido em tribunal para ficar com o controlo temporário das finanças do seu filho Elijah Blue Allman, alegando problemas mentais e abuso de substâncias do homem de 47 anos.

Cher, vencedora de um Oscar e Grammy, apresentou na quarta-feira o pedido para a tutela do filho no Tribunal Superior de Los Angeles que lhe dará o controlo temporário das finanças de Elijah Blue Allman, seu filho com o músico Gregg Allman.

O pedido de Cher diz que Elijah Allman tem direito a pagamentos regulares de um fundo fiduciário. Mas "dado os seus contínuos problemas de saúde mental e abuso de substâncias", Cher diz-se "preocupada que quaisquer fundos distribuídos a Elijah sejam imediatamente gastos em drogas, deixando Elijah sem bens para se sustentar e colocando a vida de Elijah em risco".

Contactado pela Associated Press, o advogado do filho da cantora disse que Elijah Allman afirmou estar "bem, capaz e com corpo e mente sãos", recusando mais comentários adicionais e a dizer se se vai opor à petição.

O processo de Cher apela a uma decisão urgente do tribunal, tendo ficado marcada uma audiência para janeiro.

O pedido visa manter o controlo das finanças de Elijah Allman de sua esposa, Marieangela King, de quem ele pediu o divórcio em 2021.

Os dois permanecem legalmente casados. Um documento de King em outubro diz que o casal concordou em interromper o processo de divórcio e trabalhar no casamento, mas ela não o vê pessoalmente há seis meses.

A petição de Cher diz que o "relacionamento tumultuoso do casal foi marcado por um ciclo de dependência de drogas e crises de saúde mental" e que ela acredita que King "não apoia a recuperação de Elijah".

Cher tem dois filhos, um de cada um de seus casamentos -- Chaz Bono, de 54 anos, com o falecido Sonny Bono, e Elijah Allman, que é ex-vocalista e guitarrista da banda Deadsy e é conhecido profissionalmente como P. Exeter Blue.